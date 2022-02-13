МОК попросил WADA расследовать работу окружения Валиевой

Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Пресс-секретарь МОК отметил, что организация уже сделала запрос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с просьбой расследовать работу окружения 15-летней россиянки. На данный момент Валиева сохраняет право тренироваться и выступать на Олимпиаде в Пекине. Россиянка выступит с короткой программой личного турнира под 26-м номером.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. После этого WADA и МОК подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения Валиевой от участия в Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады.