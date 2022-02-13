Украинская SkyUp прекратила продажу авиабилетов на фоне слухов о закрытом небе

Украинский авиаперевозчик SkyUp временно прекратил продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года. Об этом на фоне слухов о закрытом небе заявил генеральный директор компании Дмитрий Сероухов, передает РИА Новости.

«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы», — сказал он, подчеркнув, что авиакомпания делает все возможное для выполнения рейсов в штатном режиме, однако не может игнорировать требования лизингодателей.

Также из сообщения на сайте компании стало известно, что страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков, что в течение 48 часов прекратят страховать самолеты при полетах над страной. Уточняется, что на подобные меры пришлось пойти из-за «повышенного риска начала боевых действий». В связи с этим лизингодатели потребовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

13 февраля появилось сообщение о том, что рейс украинской авиакомпания SkyUp с острова Мадейра в Киев совершил посадку в Кишиневе. Во время полета экипажу самолета сообщили, что в связи с ситуацией на Украине лизингодатель борта запретил посадку судна на территории страны.