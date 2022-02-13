Валиева получила стартовый номер в короткой программе на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева была включена в список участниц, которые представят короткие программы в рамках индивидуальных соревнований на Олимпийских Играх (ОИ) в Пекине, утром 13 февраля она получила стартовый номер. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Валиева выступит с короткой программой личного турнира под 26-м номером.

Жеребьевка стартовала в 10:30 по пекинскому времени (05:30 по московскому) на арене Capital Indoor Stadium. В списке участниц 30 фигуристок. От России представлены Валиева, а также фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой.