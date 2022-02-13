Диетолог рассказал о рационе для борьбы с авитаминозом

Весенний упадок сил часто обусловлен гиповитаминозом. Также хандра возможна из-за недостатка солнечной энергии, при неправильном питании и после болезни, например, при постковидном синдроме, так как организм затратил много ресурсов на борьбу с инфекцией, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина.

В этих случаях человек может испытывать ухудшение настроения, депрессивно-тревожные состояния, раздражительность, нарушения когнитивной деятельности, включающие в себя забывчивость, рассеянность, выпадение волос, ухудшение состояния кожи, анемию, бессонницу, отметила специалист.

По словам врача, чтобы этого избежать, в рационе должны быть не только витамины, но и микроэлементы. Диетолог рекомендовала обратить внимание именно на продукты, которые их содержат, а не принимать поливитаминные комплексы. Они часто не очень хорошо усваиваются.

Витамины

В первую очередь, нашему организму необходим витамин С. В основном, он содержится во фруктах, однако зимой на прилавках, как правило, они лежат еще с осени. В таком случае в них остается мало полезных элементов, рассказала Соломатина. Врач посоветовала выбирать в качестве альтернативы замороженные продукты. Особенно богаты витамином С, по ее словам, отвар шиповника, который можно пить и просто так и добавлять, например, в чай, а также квашенная капуста.

Не менее важен витамин D. Он не только снижает вероятность хандры, но и улучшает сопротивление вирусным инфекциям и состояние зубов, рассказала Соломатина. Кроме того, витамин D необходим для сердечно-сосудистой деятельности, также он снижает риск развития атеросклероза и повышения уровня холестерина.

Достоверно известно, что у 80 с лишним процентов людей снижен витамин D — нет солнышка, рыбу мы дикую не едим, в лучшем случае аквакультура. Решит эту проблему баночка печени трески пару раз в неделю. Не обязательно на одного, а можно на всю семью. Еще добавление какой-нибудь хорошей жирной рыбы. Он есть и в яичном желтке, и в молочных продуктах. Если не можем есть морепродукты, тогда покупаем в аптеке витамин D Елена Соломатина врач-диетолог

Для успокоения нервной системы, улучшения мыслительных реакций нам необходимы витамины группы B. Они содержатся в цельнозерновых крупах и цельнозерновом хлебе, в мясе и мясных потрохах. Особенно важен витамин B12, отметила Соломатина, недостаток которого часто наблюдается у вегетарианцев и тех, кто не любит мясо. Поэтому нельзя исключать из рациона мясо: курицу, индейку, кролика, потроха, рыбу, яйца, кисломолочные продукты.

«У некоторых не хватает коэнзим Q10. В молодом возрасте, видите, как дети скачут, у них его много. Со старением, особенно когда астенический синдром после болезни, хорошо включать в рацион сердца, лучше всего бычьи, но можно и куриные, правда, там его меньше», — поделилась Соломатина.

Микроэлементы

Апатия может быть связана и с недостатком йода. По словам врача, в нем очень нуждается наша щитовидная железа, которая отвечает за производство энергии. Поэтому необходимо включать в рацион морскую капусту и морскую рыбу.

Магний снимает раздражение и успокаивает, поэтому в период весенней хандры или постковида важно кушать зелень, семечки и орехи, рассказала диетолог.

Также нам необходим цинк. По словам врача, он не только улучшает репродуктивные функции, но и модулирует все звенья иммунной системы, а также отвечает за регенерацию кожи. Содержится цинк в мясе, печени и тыквенных семечках.

Омега-3 нам нужна для клеточных мембран, для снижения воспаления. Любые улучшения кожи и проявления когнитивных способностей напрямую связаны с Омегой-3. Это либо жирная рыба, желательно дикая, либо льняное масло, грецкие орешки Елена Соломатина врач-диетолог

Основа рациона

В целом, чтобы не допустить недостатка витаминов, в основе рациона должен быть белок, много овощей и зелени, фрукты и кисломолочные напитки, отметила врач. Кондитерские изделия лучше заменять сухофруктами, натуральной пастилой и мармеладом, сорбетами, ложкой меда, орешками. Также в качестве лакомства можно побаловать себя долькой горького шоколада.

Из напитков диетолог посоветовала обратить внимание, на натуральное какао и зеленый чай. Можно, с ее слов, пить и кофе, но лучше им не увлекаться. Главное, не забывать про питьевой режим.

«Тогда и не будет лишнего веса, появится энергия, и человек умственно и физически будет в другой форме. Все, что мы связываем с недостатком витаминов, часто бывает просто от большого количества токсинов, которые мы потребляем из еды — консерванты, красители, жареное, трансжиры, сахар. Перепады уровня глюкозы в крови вызывают усталость, нервное и физическое истощение», — заключила диетолог.

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