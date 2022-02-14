Полковник в отставке оценил слова посла о вероятном отказе Киева от НАТО

В заявлении о том, что Киев может отказаться от НАТО ради предотвращения войны, можно найти уловку — это «своего рода маскировка некоего миролюбия». Таким образом военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец оценил слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о вероятном решении Киева, передает NEWS.ru.

По мнению эксперта, за подобными фразами дипломата, вероятно, скрывается подготовка Украины к нападению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Он заявил, что слова Пристайко можно рассматривать как «хитрую дипломатическую уловку» и «один из элементов маскировки нападения ВСУ на Донбасс». В связи с этим возможны провокации в регионе, предположил Баранец.

В заключение полковник в отставке заявил, что Россия «никогда не пошлет войска воевать в Донбасс». По его словам, это возможно только в том случае, если ВСУ станут «расстреливать» мирное население.

Ранее директор Центра политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко прокомментировал высказывание посла Пристайко и заявил, что никаких переговоров о включении Украины в НАТО сейчас не ведется. Тема членства страны в альянсе на повестке практически не стоит, отметил он.

Утром в понедельник, 14 февраля, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев рассматривает возможность отказа от включения в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В министерстве иностранных дел Украины позднее назвали слова посла вырванными из контекста.