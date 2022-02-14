В российской больнице пациенты больше часа пролежали рядом с трупом

В терапевтическом отделении больницы Кузбасса россияне больше часа пролежали в палате с погибшим мужчиной. Об этом рассказал один из пациентов, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В палате российской больницы умер больной раком крови мужчина — его труп пациенты накрыли одеялом и ждали врачей. Медики увезли погибшего только спустя полтора часа.

Главврач больницы заявил, что в госпитале созвали комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего — она оценит действия персонала и найдет виновных.

Ранее тело пациента два дня разлагалось под лестницей больницы в Екатеринбургской области. В региональном Минздраве заявили, что труп лежал в специально оборудованном подвальном помещении, а его вскрытие провели в установленные сроки.