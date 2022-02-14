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Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» оставили под стражей

Мосгорсуд не выпустил из-под стражи главврача санчасти СИЗО «Матросская тишина» Кравченко
Александр Кравченко

Александр Кравченко. Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу главного врача санчасти СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко по делу о получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты просили изменить главврачу больницы меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, однако суд оставил жалобу юристов без удовлетворения и отказался выпустить Кравченко из СИЗО.

20 января медика арестовали до 18 марта. По версии следствия, Кравченко причастен к принятию незаконных решений о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и арестованных, на основании которых их освобождали. Следствие установило восемь таких эпизодов. Кравченко не признает своей вины.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева ранее заявила, что Кравченко — один из лучших медиков и лучший начальник больницы указанного СИЗО. «Проблем в больнице выше крыши! Но он никогда их не скрывал. Он делал все, что мог, в существующих условиях, чтобы люди лечились», — отметила правозащитница.

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Мария Рубникович
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