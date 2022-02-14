Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спортинг
Завтра
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
23:15 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Интер М
16 февраля
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

В Госдуме отреагировали на решение CAS по делу Валиевой

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту назвал справедливым решение CAS по Валиевой
Камилла Валиева

Камилла Валиева. Фото: Li Yibo / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал справедливым решение Спортивного арбитражного суда оставить в силе снятие отстранения от Олимпиады-2022 с российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он также подчеркнул, что нужно провести внутреннее расследование и разобраться, что же произошло. «Самое главное — мы увидим нашу спортсменку на льду. Камила будет радовать нас своим блестящим катанием. Надеемся, что на нее вся эта ситуация не повлияет», — отреагировал Свищев.

CAS закончил рассмотрение дела в понедельник, 14 февраля. Там заявили, что решение в пользу 15-летней спортсменки было принято с учетом ее статуса «защищенного лица» и особого подхода к ней.

CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии с Валиевой временного отстранения от соревнований. Санкции были наложены на спортсменку после того, как в ее организме обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина в микродозе.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
CAS вынес решение по делу Валиевой
Жительница Подмосковья призвала вернуть СССР и заинтересовала полицию
Олимпиада оставила россиян без китайских товаров
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов во Вьетнам в феврале
Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям
В Кремле увидели попытку Запада избежать ответа по гарантиям безопасности
Украина допустила отказ от НАТО для предотвращения войны
Россиянин закрыл пятерых подростков в гараже и стал фигурантом уголовного дела
Американец объехал половину страны на велосипеде и испытал гордость
В США осудили допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.