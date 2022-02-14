Российский мэр пришел на встречу с жильцами аварийного дома в люксовой кепке

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пришел на встречу с жильцами аварийного дома в кепке люксового бренда Stefano Ricci. Об этом сообщает издание «Блокнот Ростов».

Логвиненко с губернатором Ростовской области Василием Голубевым посетил несколько аварийных домов, где пообщался с жителями. Ростовчане жаловались на состояние их жилья. По их словам, стены в домах рушатся, протекают крыши. Они также пожаловались на низкую выкупную стоимость недвижимости — за квадратный метр им могут предложить чуть больше 60 тысяч рублей. Это намного ниже рыночной стоимости, отмечают в издании.

Главу администрации российского города на встрече с горожанами заметили в бейсболке люксового итальянского бренда из чистого кашемира. Согласно информации на сайте ретейлера, подобная модель кепки стоит 62 647 рублей.

Ранее Логвиненко уличили в редактировании фотографий из рабочей поездки в Чечню. На фото, размещенных на сайте мэрии чеченской столицы, видно, что на руке главы Ростова-на-Дону надеты часы. При этом на аналогичной серии снимков в Instagram-аккаунте Логвиненко люксового аксессуара не видно.

Запечатленные на фото часы — это швейцарские Breguet Marine Royale, корпус которых изготовлен из 18-каратного белого золота. На специализированном сайте их можно купить за 34,5 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей), а в ретейле их цена составляет 47,3 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей).