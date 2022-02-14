Кремль отреагировал на отмену награждения командного турнира фигуристов на ОИ

В Кремле надеются на скорое вручение российским фигуристам золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине. Так на отмену церемонии награждения отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что над этим вопросом активно работают спортивные власти страны.

Ранее в понедельник, 14 февраля, об отказе вручать медали победителям командного турнира заявил Международный олимпийский комитет (МОК).

Там заявили, что решение было принято в интересах всех спортсменов, так как невиновность россиянки Камилы Валиевой, участвовавшей в командном турнире, до сих пор полностью не доказана. По этой же причине организаторы Олимпиады откажутся от проведения церемонии награждения в личном турнире, если Валиева попадет в тройку призеров.

Ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Играх в Пекине. О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.