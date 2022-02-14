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Лукашенко назвал сроки вывода российских военных из Белоруссии

Лукашенко заявил, что они с Путиным примут решение о выводе российских войск

Фото: Evgeny Biyatov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возможные сроки вывода российских военных из республики. По его словам, это произойдет, когда завершатся совместные учения и когда он с российским лидером Владимиром Путиным примет соответствующее решение. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают [солдат] к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы», — заявил Лукашенко.

По его словам, возникает резонный вопрос, когда западные войска будут отозваны обратно. «Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем [российские войска из Белоруссии] тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», — добавил он.

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Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время они с Путиным встретятся и примут решение, «когда, в какие сроки, по какому графику» выводить российские войска.

В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022».

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Алевтина Запольская
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