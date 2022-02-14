Тренеров Валиевой призвали пожизненно отстранить от спорта

Олимпийская чемпионка по хоккею на траве Сэм Квек опубликовала статью в британском The Mirror, где поделилась мнением о скандале на Играх в Пекине вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Текст доступен на сайте издания.

33-летняя участница Игр в Рио-де-Жанейро призналась, что симпатизирует 15-летней Валиевой. Она не поверила, что российская спортсменка могла сознательно употребить запрещенный препарат. Вместе с тем сомнительную допинг-пробу Квек посчитала непростительной ошибкой и возложила вину на окружение Валиевой.

«Я сочувствую Камиле, она сейчас в непростой ситуации, но те, кто ответственен за этот провал, должны быть пожизненно отстранены от спорта», — с таким призывом выступила Квек, говоря о тренерском штабе во главе с Этери Тутберидзе.

Ранее 14 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в Олимпиаде. Россиянка выступит на личном турнире фигуристок, прокаты в рамках которого пройдут 15 и 17 февраля.