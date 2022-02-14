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Спорт

РУСАДА представило новые подробности о допинг-пробе Валиевой

РУСАДА установило, что данные о пробе Камилы Валиевой могли быть переданы до Олимпиады

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало новые подробности относительно сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Как удалось установить РУСАДА, проба 15-летней фигуристки от 25 декабря 2021-го была передана в лабораторию в срок, достаточный для выполнения необходимых процедур. Несмотря на задержки, вызванные пандемией коронавируса, лаборатория имела возможность предоставить информацию о сомнительном допинг-тесте еще в январе — то есть до старта Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория должна была выполнить анализ в приоритетном порядке, однако заявление о его результате было представлено только 7 февраля.

Ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде. Спортсменка выступит в короткой и произвольной программах 15 и 17 февраля соответственно.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от награждения победителей командного турнира фигуристов, в котором сильнейшими стали россияне. Кроме того, МОК не станет проводить церемонию вручения наград в том случае, если в личном турнире среди призеров окажется Валиева.

Николай Костюков
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