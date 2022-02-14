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В Греции начали готовиться к прекращению поставок газа через Украину

Правительство Греции обсудило подготовку к возможной остановке транзита газа через Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в срочном порядке провел совещание с участием министров и представителей бизнеса, чтобы обсудить подготовку к возможному началу боевых действий на Украине и, как следствие, угрозе поставкам газа, сообщает РИА Новости.

Участники встречи обсудили все возможные сценарии, в том числе наихудший. Речь идет о полном прекращении транзита с начала горячей фазы конфликта. Экономисты ожидают, что в этом случае дефицит поставок составит 10-20 процентов.

Нехватку предложено покрывать за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ) и азербайджанского трубопроводного, который поступает в страну по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). В качестве дополнительного варианта звучало предложение организовать поставки газа из Египта.

Поводом для обсуждения возможной остановки транзита стало резкое ухудшение ситуации в минувшие выходные. В субботу, 12 февраля, американское издание Politico сообщило, что вторжение начнется 16 числа. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне нет точной информации о дате, но есть уверенность, что Москва может отдать приказ в любой момент.

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На этом фоне десятки стран начали вывозить своих дипломатов с Украины, а также призвали граждан немедленно покинуть республику. Авиасообщение над страной постепенно останавливается, ряд авиакомпаний приняли решение прекратить продажу рейсов в украинские города.

Россия отрицает планы по вторжению. Некоторую разрядку ситуации может принести встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом Владимиром Путиным, прошедшая ранее в понедельник, 14 февраля. На ней глава российской дипломатии указал, что считает необходимым продолжить переговоры, поскольку их потенциал еще не исчерпан.

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Платон Щукин
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