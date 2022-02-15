В Европе увидели давление на Киев в призыве признать ЛНР и ДНР

Призывы Госдумы к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — это еще один инструмент давления на Киев. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Специалист увидел в подобном шаге попытку заставить украинское руководство согласиться на выполнение Минских договоренностей на условиях Москвы.

«Занять место за столом переговоров в Киеве через марионеточные республики — это долгосрочная цель [России]. Признание их [независимости] не послужило бы этому», — подчеркнул Грессель. Однако сейчас возможное признание этих республик превратилось в долгосрочную угрозу Киеву, которую можно использовать для оказания дополнительного давления, отметил аналитик из Европы.

Ранее депутаты Госдумы поддержали проект постановления КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Российский лидер в ответ заявил, что возможности для выполнения Минских соглашений пока еще не исчерпаны. При этом он назвал происходящее в Донбассе геноцидом и выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую для жителей региона сторону.