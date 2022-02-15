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Назван срок сохранения антител к коронавирусу у детей

Немецкие ученые обнаружили необычно долгий срок сохранения антител к COVID-19 у детей

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Исследователи из Германии обнаружили необычно долгий срок сохранения антител к коронавирусу у детей: он составил девять месяцев. Результаты научной работы были опубликованы на сайте medRxiv.

Ученые проанализировали данные около 4,6 тысячи детей в период с мая по июнь 2020 года. Специалисты обследовали всех заболевших COVID-19 детей в городе Гамбург. Они также изучили, как часто дети заражаются от взрослых членов семьи и передают ли они вирус своим родителям. Выяснилось, что 60 респондентов заразились коронавирусом напрямую, а большая часть испытуемых жила в семьях, где у одного из членов был диагностирован COVID-19. Также исследователи рассмотрели то, насколько быстро у них падал уровень иммуноглобулинов после болезни.

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«Это исследование оказалось одним из самых крупных по частоте заражения SARS-CoV-2 среди детей в Германии за последнее время. Оно выявило, что дети действительно заражаются коронавирусом гораздо реже своих близких взрослых. Они также гораздо реже передают вирус членам семьи, с которыми вместе проживают. Кроме того, они способны вырабатывать гораздо большее количество антител по сравнению со своими родителями», — отметили авторы работы в статье.

В сентябре 2021 года специалисты из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке выявили, что матери способны передавать антитела к COVID-19 новорожденным детям через грудное молоко. Младенцы, находившиеся на грудном вскармливании, получали частичную защиту от вируса.

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Елена Апазиди
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