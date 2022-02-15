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В России ответили на призыв Трасс об отводе войск от границы с Украиной

Сенатор Цеков назвал заявления главы британского МИД Трасс радикальными и агрессивными
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Российская армия может и будет передвигаться по территории страны так, как сочтет нужным, заявил «Ленте.ру» член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Так он прокомментировал призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс отвести солдат России от границ Украины.

Лиз Трасс в эфире радиостанции LBC заявила, что развеять опасения стран Запада относительно возможного «вторжения» России на Украину сможет только полномасштабный отвод российских войск от границ соседней республики.

«Российская сторона утверждала об отсутствии планов вторжения, но нам необходимо будет увидеть полномасштабный отвод войск, чтобы убедиться, что это правда», — пояснила дипломат.

«Может, предложит ликвидировать армию?»

Предложения Лиз Трасс уникальны, отметил Цеков. «Конечно, очень великий министр иностранных дел появился в Великобритании. Она очень выделяется своими необоснованными, надуманными, радикальными, агрессивными заявлениями. Может, она вообще предложит России ликвидировать армию? Тогда уж точно не будет нападения. Она еще до этого не додумалась, но может и додуматься, судя по ее заявлениям», — высказался Цеков.

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По его мнению, такие воинственные личности, как Трасс, не дают ситуации вокруг Украины успокоиться. «Я вообще считаю, что этот министр иностранных дел является позором для Великобритании. Как и многие другие в их руководстве. Просто дискредитируют и позорят страну своими заявлениями и поведением. Трасс здесь просто яркий пример», — указал сенатор.

«Мало не покажется»

Политик подчеркнул, что позиция российского руководства по поводу местоположения войск была озвучена и остается неизменной. «На территории нашей страны армия может находиться в той точке, где мы считаем нужным», — резюмировал Цеков.

Он отметил, что сосредоточение российских войск у границ с Украиной можно расценивать только как подготовку к самообороне. Никаких иных прочтений ситуации здесь быть не может, подчеркнул политик.

«Отводить мы никого никуда не будем, как вы понимаете, но любая провокация получит такой ответ со стороны России, что мало не покажется», — заявил член профильного комитета Совфеда.

Ранее в феврале глава британского МИД описала вероятный план «вторжения» на Украину со стороны России. По ее словам, российские войска могут предпринять попытку нападения без опознавательных знаков.

До этого издание Politico написало, что президент США Джо Байден считает 16 февраля датой возможного нападения России на Украину. По мнению Вашингтона, непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало «вторжения» России на территорию Украины в этот день.

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Виктория Немис
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