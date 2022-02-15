Названа главная угроза для любителей кофе

У Бразилии, ведущего мирового производителя кофе, достаточно запасов для обеспечения спроса, несмотря на недавнюю засуху в стране. Однако отрасли угрожают нехватка контейнеров для перевозок и другие проблемы с поставками. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на интервью главы бразильской группы экспортеров кофе.

«Сейчас у нас не самые большие запасы кофе в истории, но их достаточно, чтобы удовлетворить местный и мировой спрос», — рассказал президент ассоциации экспортеров кофе Cecafe Николас Руэда. После рекордного урожая 2020 года стране «удалось накопить большие запасы».

Слова Руэды позволяют частично понять ситуацию на рынке кофе, по которому нет общедоступных актуальных данных. По данным биржи ICE Futures, запасы кофе находятся на самом низком уровне за последние 22 года. Тем не менее стоит учитывать, что ICE Futures мониторит лишь один миллион мешков кофе по сравнению с 30 миллионами глобальных запасов по оценкам Министерства сельского хозяйства США. По данным бразильского агентства по урожаю Conab, в марте 2020 года запасы кофе в Бразилии составляли 13 миллионов мешков. Однако с тех пор прошло почти два года, поэтому точное их количество неизвестно. Николас Руэда назвал главной угрозой для любителей кофе не удовлетворение спроса, а доставку. Экспорт бразильского кофе в 2021 году был нарушен из-за нехватки контейнеров для морских перевозок и водителей грузовиков для поставок по континенту. «Вся логистика нарушена, потребуется много времени, чтобы полностью ее восстановить», — заявил он. По данным HedgePoint Global Markets, в январе Бразилия экспортировала 2,8 миллиона мешков кофе, что на десять процентов меньше, чем годом ранее.

Из-за нехватки контейнеров кофе все чаще перевозят старинным методом — в больших мешках, уложенных в трюме крупнотоннажных судов. В 2021 году из бразильских портов отправилось пять таких поставок и, по словам Руэды, этот способ пока придется оставить.

Любые возможные заморозки в Бразилии зимой могут ухудшить ситуацию и привести к самому низкому уровню запасов кофе за последние десятилетия. Тем не менее Николас Руэда заявил, что на данный момент перспективы урожая арабики, самого популярного сорта кофе в мире, улучшились из-за дождливой погоды. Кофейные деревья смогли восстановиться, однако польза от недавних ливней будет более заметна в урожае сезона 2023-2024 годов. Сейчас же дожди просто смягчили последствия недавних засух и заморозков.

Снижение урожая произошло не только в Бразилии. Различные факторы привели также к потере части урожая в Колумбии и Вьетнаме, в результате чего стоимость арабики в 2021 году выросла примерно на 80 процентов. По мнению аналитиков, рост цен сигнализирует о риске дефицита кофе во всем мире.