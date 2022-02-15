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Цена на газ в Европе снизилась

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 15 февраля опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса снизилась до 798,9 доллара за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 15 процентов.

Ранее Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму 2022 года сообщила, что цены на газ в Европе, достигавшие в 2021-м рекордных значений, несколько снижаются, однако все равно остаются высокими и, как прогнозируется, упадут только в 2023 году.

В декабре 2021 года стоимость фьючерсов на газ в Европе била исторические рекорды, приближаясь к 2200 долларам за тысячу кубометров, а затем пошла на спад.

Марина Совина
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