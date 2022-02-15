Раскрыта судьба популярного iPhone

Компания Apple отказалась признавать устаревшим популярный iPhone 2014 года выпуска. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналистам стало известно, что Apple официально признала устаревшим только iPhone 6 Plus. В компании объяснили, что это связано с тем, что телефон вышел из продажи пять или более лет назад. Также в Apple раскрыли судьбу младшей версии устаревшего устройства — iPhone 6. Девайс пока не будут признавать устаревшим из-за того, что аппарат был доступен в продаже более длительный срок.

По оценке специалистов, iPhone 6 также будет признан устаревшим через один или два года. Смартфон находился в официальной продаже до 2018 года. Статус устаревшего устройства подразумевает, что авторизованные сервисные центры Apple могут не принять девайс к обслуживанию и ремонту, если в наличии нет запасных частей.

Представленные осенью 2014 года iPhone 6 и iPhone 6 Plus оказались первыми смартфонами компании, которые получили поддержку бесконтактных платежей Apple Pay. Также аппараты имели увеличенную диагональ дисплея — до 4,7 и 5,5 дюймов. Базовый iPhone 6 имел IPS-экран, кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, чип Apple A8, один гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением восемь мегапикселей.

В середине января Apple признала устаревшим MacBook Pro 2012 года выпуска. Компьютер оказался последним в линейке бренда аппаратом, оснащенным дисководом для чтения CD и DVD.