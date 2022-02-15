Крымская чиновница похитила грязь на 1,2 миллиона рублей

Отвечавшую за прием лечебной грязи с Сакского озера экс-сотрудницу унитарного предприятия «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» обвинили в растрате имущества более чем на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ее дело рассмотрит Сакский районный суд. По данным следствия, часть грязи чиновница не ставила на бухгалтерский учет, а брала себе и передавала похищенную продукцию торгующему косметикой предпринимателю.

Всего экс-сотрудница растратила более 5600 упаковок готовой продукции на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Сотрудникам силовых структур удалось пресечь ее действия.

«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» является единственным в регионе научно-производственным предприятием. Свою работу оно начало около 100 лет назад. Предприятие в настоящее время занимается сохранением месторождения лечебных грязей и изучением бальнеогрязевых экосистем.

Ранее Дзержинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему начальнику управления по организации дорожного движения мэрии Сергею Прошину за коррупцию и хищения.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки, растрате и мошенничестве. Он осужден на восемь лет лишения свободы, оштрафован на шесть миллионов рублей и лишен права занимать должности на госслужбе после отбытия срока.