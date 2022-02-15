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На Украине сообщили о восстановлении работы систем банков

Госспецсвязь Украины сообщила, что работа сайтов Приватбанка и Ощадбанка восстановлена

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о восстановлении работы сайтов Приватбанка и Ощадбанка. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«По состоянию на 19.30 (20.30 мск.) работа банковских веб-ресурсов возобновлена», — сказано в публикации.

В Госспецсвязи отметили, что атакам также подверглись сайты министерства обороны и вооруженных сил Украины. Рабочая группа специалистов по кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации кибератаки.

Ранее стало известно, что США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур страны. По информации агентства Reuters, хакеры наводнили сеть высокими объемами трафика данных, чтобы парализовать ее, и нет никаких сомнений в том, что за этими действиями стоит Россия.

Сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков произошел вечером, 15 февраля. Жители страны жаловались на невозможность внести или снять деньги с банкоматов.

Марина Совина
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