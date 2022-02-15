Определился соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады

Сборная Дании по хоккею переиграла Латвию в матче квалификации плей-офф олимпийского турнира в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом, определился соперник российской команды в четвертьфинале. Дания оказалась сильнее Латвии со счетом 3:2 и сыграет с россиянами в матче за выход в полуфинал 16 февраля.

12 февраля сборная России потерпела первое поражение в олимпийском турнире в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили чехам со счетом 5:6.

11 февраля команда Алексея Жамнова досрочно вышла в четвертьфинал благодаря ничейному счету в основное время противостояния Чехии и Швейцарии. Это сделало российскую сборную недосягаемой для других представителей квартета A.

До встречи с Чехией сборная России одержала две победы на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты переиграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), набрав шесть очков.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.