Власти предложили ввести налог на перевод криптовалют в рубли

Майнинг следует признать предпринимательством и облагать получаемую криптовалюту налогами по факту ее конвертации в рубли, как это делается в Японии и Германии, заявили представители Минэкономразвития в разговоре с «Известиями». Кроме того, в ведомстве предложили ввести для майнеров пониженные тарифы на электроэнергию, чтобы удешевить из деятельность на территории России.

Расценки, по мнению властей, не должны зависеть от места производства. Однако Минэк допускает легализацию майнинга только в некоторых регионах, где наблюдается устойчивый профицит генерации электричества. В январе Bloomberg писал, что такого же мнения придерживается президент России Владимир Путин, но в Кремле опровергли эту информацию. По словам представителей ведомства, такой шаг избавит от рисков недостаточного электроснабжения жилья, объектов социальной сферы и промышленности на других территориях.

Законодательное регулирование майнинга поддержали и в Минэнерго, однако ЦБ остается противником этой инициативы. Эксперты, опрошенные «Известиями», одобрили предложения Минэка и заявили, что они помогут остановить теневой майнинг, однако ограничат добычу криптовалют. Они добавили, что разумнее было бы обложить налогом прибыль с операций с цифровыми монетами, а не все трансакции по факту перевода.

Обложить криптовалюту налогом на прибыль ранее предложил Минфин — в ведомстве предложили брать с инвесторов-физлиц НДФЛ после продажи криптовалюты. Потенциальную выгоду для федерального бюджета от введения такого налога в стране Минфин оценил в 10-15 миллиардов рублей ежегодно. Концепция регулирования криптовалют в России, разработанная Минфином, предполагает также проведение всех операций с цифровыми валютами через российские банки, идентификацию держателей криптокошельков и разделение клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.