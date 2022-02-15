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Защита Валиевой оценила версию члена МОК об источнике допинга у фигуристки

Защита Валиевой заявила, что Освальд искажает факты о попадании допинга в ее организм
Камела Валиева

Камела Валиева. Фото: Александр Шмигель / Reuters

Юрист компании Schellenberg Wittmer Анна Козьменко, представляющая интересы российской фигуристки Камилы Валиевой, оценила слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда об источнике допинга у клиентки. Ее слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на статус Камилы как защищенного лица, некоторые международные спортивные чиновники взяли на себя смелость делать заявления в прессе по этому делу, в частности, искажающие факты и саму позицию Камилы», — заявила Козьменко. Она посчитала, что это несправедливо по отношению к спортсменке и противоречит действующим правилам.

Ранее 15 февраля сотрудник МОК Освальд заявил, что триметазидин мог оказаться в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Как он отметил, этот аргумент сыграл в пользу фигуристки на слушании по ее делу о допинге в Спортивном арбитражном суде.

Суд допустил Валиеву до участия в Олимпийских играх. Россиянка лидирует после короткой программы. МОК откажется от проведения церемонии награждения, если фигуристка попадет в число призеров.

Анастасия Борисова
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