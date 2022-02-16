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Телеведущая раскрыла секрет похудения без диет и отказа от любимых продуктов

Британская телеведущая и актриса Надя Савалия рассказала о любимом способе похудеть

Фото: @nadiasawalha

Британская телеведущая и актриса Надя Савалия раскрыла секрет своего похудения, для которого не требуются диеты и отказ от любимых продуктов. Ее слова публикует издание Daily Express.

Савалия рассказала, что перепробовала множество диет, но они никогда не приносили устойчивого результата: она худела, а потом снова набирала вес. Телеведущая призналась, что ей совсем не подходит то, что диеты ограничивают употребление ряда продуктов. «Если кто-то говорит мне не есть что-то, я становлюсь полностью одержимой этим. Я не ем это какое-то время, но потом наедаюсь», — отметила телеведущая.

Несколько лет назад Савалия открыла для себя интервальное голодание по системе 16/8, согласно которой есть дозволяется в течение восьми часов в день. В течение оставшихся 16 часов, в том числе ночью, следует воздерживаться от пищи. По словам телеведущей, это ее любимый способ похудеть, потому что он позволяет есть все, что хочется, но в умеренных количествах. При этом подсчитывать калории не нужно.

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Савалия обратила внимание на то, что некоторые люди ошибочно считают, что подобный режим питания предполагает мучительный голод и часы обжорства. «Все, что вы делаете, это едите, но в более короткий промежуток времени, так что у вашего организма есть 16 часов для сжигания жира», — объяснила она.

Савалия заключила, что худеет в большей степени ради здоровья, а не ради внешнего вида. К тому же она раскритиковала кето-диету, которая предполагает рацион с высоким содержанием жиров, умеренным количеством белка и почти полным отказом от углеводов.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Ким Мурахвер посоветовала отказаться от диет и перестать худеть. Мурахвер утверждает, что голодание, кето-диета и другие методы сбросить избыточный вес лишены смысла, поскольку вес зависит не столько от поведения, сколько от генетики.

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