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Спорт

Большунов проигнорировал взявшего бронзу в командном спринте партнера по сборной

Александр Большунов не подошел к партнеру Терентьеву после бронзы в командном спринте

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов не подошел к партнеру по сборной Александру Терентьеву после финиша в командном спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен завершил гонку, какое-то время стоял в одиночестве, а затем снял лыжи и покинул финишную зону. При этом его соперники принимали поздравления от своих напарников. На церемонию награждения Терентьев пришел вместе с Большуновым.

В командном спринте россияне завоевали бронзу. Терентьев бежал на последнем этапе и пропустил вперед норвежца Йоханнеса Клебо, взявшего золото, а также финна Йони Мяки, который стал серебряным призером.

25-летний Большунов на Играх в Пекине взял золотые медали в скиатлоне и эстафете, стал вторым в гонке раздельным стартом и третьим — в командном спринте. В активе Терентьева, помимо бронзы командного спринта, третье место в личном спринте.

Алексей Гусев
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