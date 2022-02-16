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Американский журналист восхитился Валиевой

Американский журналист CBS увидел выступление Валиевой вживую и назвал ее великолепной

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Американский журналист CBS Стив Фаттерман поделился впечатлениями от проката российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

Фаттерман восхитился выступлением 15-летней Валиевой. Он отметил, что ему впервые в жизни пришлось вживую наблюдать за выступлением россиянки. «Мне говорили, что видеть ее с трибун — особое наслаждение. Даже несмотря на неудачу в самом начале программы, она была великолепна», — заявил американец.

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат она получила 82,16 балла. На втором месте расположилась россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото. Прокаты в рамках произвольной программы пройдут 17 февраля.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) церемония награждения по итогам соревнований не состоится, если Валиева окажется в числе призеров.

Николай Костюков
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