Американский журналист восхитился Валиевой

Американский журналист CBS Стив Фаттерман поделился впечатлениями от проката российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

Фаттерман восхитился выступлением 15-летней Валиевой. Он отметил, что ему впервые в жизни пришлось вживую наблюдать за выступлением россиянки. «Мне говорили, что видеть ее с трибун — особое наслаждение. Даже несмотря на неудачу в самом начале программы, она была великолепна», — заявил американец.

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат она получила 82,16 балла. На втором месте расположилась россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото. Прокаты в рамках произвольной программы пройдут 17 февраля.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) церемония награждения по итогам соревнований не состоится, если Валиева окажется в числе призеров.