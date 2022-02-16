В США рассказали о попытке Байдена «сохранить лицо» перед американцами

Президент США Джо Байден стремится восстановить утерянное влияние после провала американской политики в Афганистане и отправить сигнал населению Америки о начале новой «холодной войны» с Россией. Такое мнение высказал репортер CNN Стивен Коллинсон.

«Обращение президента [от 15 февраля] было адресовано нескольким аудиториям — самому [президенту Владимиру] Путину и гражданам России, украинцам и союзникам США в Европе. Но президент сделал все возможное, чтобы американский народ тоже услышал четкое послание. Это было важно для его репутации внутри страны», — рассказал Коллинсон.

Именно поэтому администрация Байдена искала удобный момент, для того чтобы «сохранить лицо» президента перед американцами и показать его в качестве компетентного и честного лидера, который не оставляет попыток избежать кровопролития и ратует за мир.

Коллинсон считает, что американским гражданам было «довольно неприятно слышать», как глава Белого дома выступает с решительными заявлениями о поддержке союзников перед лицом «российской агрессии». Президент предупредил население о возможных санкциях и последствиях для экономики США, и тем самым попытался застраховать себя от последствий обострения на энергорынке.

«Я не буду притворяться, что [санкции] будут безболезненными [для США]. Это может повлиять на цены энергоносителей. Мы готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и полномочия для оказания помощи», — заявил Байден во время обращения.

Политические оппоненты Байдена в Сенате США также считают его провал в Афганистане одной из причин нынешней ситуации на границе России и Украины, что не добавляет нынешнему президенту политических очков среди населения. «Если бы не катастрофа в Афганистане, у меня нет сомнений — русские не были бы на границе с Украиной, если бы мы не показали всему миру, что бросаем Афганистан и возвращаемся домой», — заявил Митч Макконнелл, глава республиканцев в Сенате США.

Репутация Байдена на его президентском посту также пострадала от действий правительства во время пандемии COVID-19. Это стало причиной для самой большой инфляции цен на бензин и товары первой необходимости за последние 40 лет. Выборы в Сенат, которые запланированы на ноябрь 2022 года, могут значительно ослабить позиции президента и Демократической партии.

15 февраля Джо Байден обратился к россиянам, призвав не бояться США, НАТО или Украины. Он также сказал, что РФ сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч военных. По его словам, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами и их общую историю.

Ранее Джо Байден назвал дату предполагаемого вторжения России на Украину. Он сообщал, что полномасштабные боевые действия начнутся 16 февраля, такую же информацию опубликовала британская газета The Sun. После того, как в назначенную дату никакого нападения не произошло, газета переписала текст и заявила, что «ночь прошла без происшествий».