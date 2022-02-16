Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею на золото Олимпиады-2022

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подвел итоги матча между сборными России и Дании в 1/4 финала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Игра получилась напряженной, это свойственно всем матчам навылет. Радует то, что наконец-то заиграли лидеры: Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов забросили шайбы, Никита Гусев сделал две передачи. Наша команда идет по нарастающей. Так и должно быть», — оценил встречу бывший спортсмен.

Фетисов также высказался о шансах сборной России на золотые медали Олимпиады. «А что-то поменялось после сегодняшней игры? Россиянам нужно сосредоточиться на ближайшем матче и выиграть в полуфинале. Раньше времени думать о золоте нельзя, в хоккее невозможно перескочить через стадию и сразу взять титул», — заявил Фетисов.

Матч между сборными России и Дании прошел ранее в среду, 16 февраля. Победу со счетом 3:1 одержали россияне. Соперник команды по полуфиналу определится позже.