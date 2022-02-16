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Раскрыт новый складной смартфон Samsung

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4 должен получить встроенный стилус

Фото: Stephen Lam / Reuters

Новый складной флагман Samsung будет поставляться со стилусом. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

Близкие к компании источники раскрыли информацию, что корейская корпорация завершила разработку следующего складного аппарата. Телефон получит название Galaxy Z Fold 4, модель будет преемником выпущенного летом 2021 года Galaxy Z Fold 3. Отличительной особенностью девайса будет наличие встроенного стилуса S Pen, для хранения которого в корпусе смартфона будет предусмотрен специальный слот. Аналогичный девайс присутствует в смартфоне Galaxy S22 Ultra, анонс которого состоялся 9 февраля.

Galaxy Z Fold 3 также поддерживал работу со стилусом, однако аксессуар не предлагали в комплекте устройства. Источники также рассказали, что будущий складной флагман Samsung должен получить 7,56-дюймовый основной экран и 6,19-дюймовый внешний дисплей. Для сравнения, актуальный телефон серии имеет дисплеи диагональю 7,55 и 6,2 дюйма.

Инсайдеры сообщили, что инженеры Samsung повысили прочность конструкции — особенно в том месте панели, где телефон складывается. Корпорация планирует поставить на рынок 13 миллионов складных устройств в 2022 году.

В конце декабря источники сообщали, что Samsung изобрела телефон, который имеет складной и выдвижной экран. В сложенном состоянии гаджет имеет компактные габариты, но в разложенном девайс можно использовать как планшет.

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Андрей Ставицкий
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