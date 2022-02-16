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США потребовали от России доказательств отсутствия планов вторгаться на Украину

Постпред США Томас-Гринфилд требует доказательств, что вторжения РФ на Украину не будет
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд потребовала от России представить доказательства отсутствия планов вторгаться на Украину. Ее слова приводит нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur.

Так она ответила на вопрос, есть ли доказательства того, что вторжение РФ неизбежно.

«Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход», — сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, только президент России Владимир Путин и «сами русские» точно знают, что они собираются делать. «Поэтому мы надеемся, что они выберут дипломатию, а не конфронтацию», — отметила постпред США.

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11 февраля

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля.

Марина Совина
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