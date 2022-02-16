Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Найден новый механизм действия иммунных клеток

Британские ученые обнаружили новый механизм работы специальных иммунных клеток

Фото: Shutterstock

Ученые из института Фрэнсиса Крика и Королевского колледжа Лондона нашли новый механизм выявления специальными иммунными клетками состояния организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Immunology.

Большинство иммунных Т-клеток постоянно присутствуют в крови и лимфатических узлах и активизируются, когда обнаруживают вирусы, бактерии или других инфекционных агентов. Предметом исследования стали гамма-дельта Т-клетки (γδ Т-клетки), которые содержатся в эпителиальных тканях человека, например в слизистой кишечника. Они анализируют собственные клетки организма на предмет любых сторонних изменений. Ученых интересовало то, каким образом γδ Т-клетки способны отличить здоровую ткань от поврежденной.

Материалы по теме:
Экспериментальная терапия победила рак крови. Как иммунные клетки помогли пациентам излечиться?
Экспериментальная терапия победила рак крови.Как иммунные клетки помогли пациентам излечиться?
4 февраля
Найти и уничтожить. Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
Найти и уничтожить.Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
23 января

В ходе проведенной научной работы на коже мышей биологи выявили, что в отличие от обычных Т-клеток, которые распознают белки, полученные от вирусов и бактерий γδ Т-клетки способны выявлять молекулу Skint1, которая содержится в здоровом эпителии организма. Благодаря этому открытию ученые подтвердили ранее недооцененную концепцию в биологии: γδ Т-клетки активно работают даже при отсутствии какой-либо угрозы.

Как надеются специалисты, результаты этой работы помогут в дальнейших разработках по созданию новых способов раннего выявления онкологии, а также исследование станет важным шагом на пути к созданию новых методов терапии различных инфекций.

В октябре 2021 года ученые из Массачусетского технологического института обнаружили новый метод лечения и профилактики рецидивов рака. Он заключается в укреплении иммунитета и сочетании химиотерапии и иммунотерапии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Инфекционист объяснил обнаружение антител к коронавирусу у всех детей в Москве
В России объяснили появление фейков о вторжении на Украину
Захарова предложила отметить день ненападения на Украину
В Минфине заговорили о перевозке платежек в чемоданах в случае западных санкций
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мурашко заявил о беспрецедентной нагрузке на поликлиники из-за коронавируса
Американские города оказались под угрозой наводнений
Россия согласилась заплатить по долгам Белоруссии
«Единая Россия» приостановила членство сбившего пенсионерку депутата на BMW
У сына президента Туркмении появился конкурент на выборах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.