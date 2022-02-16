Найден новый механизм действия иммунных клеток

Ученые из института Фрэнсиса Крика и Королевского колледжа Лондона нашли новый механизм выявления специальными иммунными клетками состояния организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Immunology.

Большинство иммунных Т-клеток постоянно присутствуют в крови и лимфатических узлах и активизируются, когда обнаруживают вирусы, бактерии или других инфекционных агентов. Предметом исследования стали гамма-дельта Т-клетки (γδ Т-клетки), которые содержатся в эпителиальных тканях человека, например в слизистой кишечника. Они анализируют собственные клетки организма на предмет любых сторонних изменений. Ученых интересовало то, каким образом γδ Т-клетки способны отличить здоровую ткань от поврежденной.

В ходе проведенной научной работы на коже мышей биологи выявили, что в отличие от обычных Т-клеток, которые распознают белки, полученные от вирусов и бактерий γδ Т-клетки способны выявлять молекулу Skint1, которая содержится в здоровом эпителии организма. Благодаря этому открытию ученые подтвердили ранее недооцененную концепцию в биологии: γδ Т-клетки активно работают даже при отсутствии какой-либо угрозы.

Как надеются специалисты, результаты этой работы помогут в дальнейших разработках по созданию новых способов раннего выявления онкологии, а также исследование станет важным шагом на пути к созданию новых методов терапии различных инфекций.

В октябре 2021 года ученые из Массачусетского технологического института обнаружили новый метод лечения и профилактики рецидивов рака. Он заключается в укреплении иммунитета и сочетании химиотерапии и иммунотерапии.

