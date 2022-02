Биологи поставили точку в споре о сроках хранения мяса в холодильнике

Биологи рассказали о правилах хранения мяса в холодильнике, которые помогут удержать его вкус и качество, пишет Eat This, Not That!.

Как уточнили эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), мясо может нести серьезную опасность, поэтому очень важно соблюдать правила его хранения. Специалисты посоветовали хранить уже приготовленное мясо только в разрезанном виде. «Большие куски мяса, такие как жаркое или целая индейка, следует разделить на небольшие порции для охлаждения», — предупредили они.

Эксперты советуют оставлять приготовленное мясо в холодильнике при температуре не выше четырех градусов. Его следует убрать в холодильник в течение двух часов. Если еда уже пролежала в прогретой машине или под солнцем, ее стоит охладить в течение часа или выкинуть.

«Это делается для того, чтобы предотвратить развитие бактерий при попадании в эти продукты», — уточнили эксперты. В противном случае употребление этих продуктов грозит серьезными заболеваниями. «Кишечная палочка и сальмонелла — два распространенных типа бактерий, которые можно найти в мясе. Если кто-то съел пищу, зараженную любой из них, у него может развиться пищевое отравление», — уточнили они.

К примеру, кишечная палочка может вызывать тяжелые заболевания, такие как диарея, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания и инфекции кровотока. Ученые поставили точку в споре о сроках хранения мяса в холодильнике. «Приготовленный бекон или колбаса могут безопасно храниться в холодильнике при температуре четыре градуса или ниже в течение одной недели. Говядина или птица — только три-четыре дня», — назвали максимальные сроки специалисты.

