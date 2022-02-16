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В МОК рассказали о еще не вскрытой пробе Валиевой

Директор по коммуникациям МОК Адамс заявил, что проба «Б» Валиевой еще не была вскрыта
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что расследование продолжается, и призвал не делать выводы сейчас.

«Мы бы предпочли без таких случаев обойтись. Но мы там, где мы есть. Нужно следовать правилам. Не буду спекулировать по этому делу больше. Я достиг своего предела, больше ничего даже не могу сказать. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы "Б", которая еще не вскрыта"», — сказал Адамс.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсменка выступит в короткой и произвольной программах, которые состоятся 15 и 17 февраля соответственно.

МОК отказался от награждения победителей командного турнира фигуристов, в котором сильнейшими стали россияне. Кроме того, организаторы Игр не станут проводить церемонию вручения наград в том случае, если в личном турнире среди призеров окажется Валиева.

Марина Совина
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