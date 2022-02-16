США назвали последствия эскалации на Украине для России
Официальный представитель госдепа Нед Прайс рассказал, какие дипломатические последствия последуют для России при эскалации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.
Прайс назвал последствия эскалации на Украине и заявил, что усугубление кризиса изменит дипломатические отношения России и США. «Я бы не хотел вдаваться в гипотетические рассуждения, в широком смысле — это будет звучать и выглядеть совсем иначе», — ответил он на соответствующий вопрос
Представитель Госдепа добавил, что «окно» для дипломатии с Россией останется открытым до тех пор, пока не произойдет эскалация украинского кризиса.
Ранее Прайс высказался о «геноциде» в Донбассе. По его словам, Вашингтон не видит оснований для подобных заявлений. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что сведения России о захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Всего были эксгумированы останки почти 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями в 2014 году.