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США назвали последствия эскалации на Украине для России

Представитель Госдепа Прайс заявил, что эскалация на Украине изменит отношения РФ и США
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель госдепа Нед Прайс рассказал, какие дипломатические последствия последуют для России при эскалации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Прайс назвал последствия эскалации на Украине и заявил, что усугубление кризиса изменит дипломатические отношения России и США. «Я бы не хотел вдаваться в гипотетические рассуждения, в широком смысле — это будет звучать и выглядеть совсем иначе», — ответил он на соответствующий вопрос

Представитель Госдепа добавил, что «окно» для дипломатии с Россией останется открытым до тех пор, пока не произойдет эскалация украинского кризиса.

Ранее Прайс высказался о «геноциде» в Донбассе. По его словам, Вашингтон не видит оснований для подобных заявлений. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что сведения России о захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Всего были эксгумированы останки почти 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями в 2014 году.

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Марина Совина
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