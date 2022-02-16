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В США заявили о неспособности Китая помочь России смягчить ущерб от санкций

Джен Псаки заявила, что Китай не поможет России смягчить ущерб от возможных санкций Запада
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай не способен помочь России смягчить ущерб от возможных западных санкций. Она заявила об этом на брифинге, ее цитирует ТАСС.

Также Псаки прокомментировала состоявшуюся 4 февраля встречу президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я бы сказала, что встреча, которую они провели пару недель назад, отражала тот подход, который эти страны избрали уже некоторое время назад, он заключается в сближении», — отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома выразила уверенность в том, что Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые понесет Россия в случае введения против нее санкций. «И у нас есть инструменты, которыми можно воспользоваться, если мы увидим, что какие-то компании, в том числе находящиеся в Китае, попытаются смягчить воздействие санкций», —
заключила Псаки.

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Ранее Псаки заявила, что США будут продолжать активную дипломатическую работу с Россией на высоком уровне, однако прогнозов по новому контакту президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет.

9 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что заявления Вашингтона и Берлина о возможном введении санкций против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину — это политический цирк-шапито. Дипломат заметил, что проект стал средством давления на Москву. В числе тех, кто использует «Северный поток-2» в своих целях, Рябков назвал США и «некоторых деятелей» вне этой страны.

Марина Совина
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