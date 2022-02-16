Определилось время начала полуфинального матча сборной России по хоккею на Играх

Полуфинал Олимпийских игр с участием сборной России по хоккею намечен на 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперник команды Алексея Жамнова еще не определен: россиянам предстоит сыграть за выход в финал с победителем четвертьфинальной пары Швеция — Канада. Во втором полуфинале, который начнется в тот же день в 7:10, встретятся сборные Финляндии и Словакии.

Матч между Швецией и Канадой пройдет 16 февраля. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Российская сборная пробилась в полуфинал, одолев датчан. Отечественные хоккеисты победили со счетом 3:1. Словакия в своем полуфинале обыграла команду США, Финляндия сломила сопротивление Швейцарии.

Олимпиада продлится до 20 февраля. Мужская сборная России по хоккею — действующие чемпионы Игр.