Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
3:1
Завершен
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|1/4 финала
Атлетико М
Сегодня
21:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|21-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Определилось время начала полуфинального матча сборной России по хоккею на Играх

Сборная России по хоккею сыграет в полуфинале Олимпиады 18 февраля в 16:10 по Москве

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Полуфинал Олимпийских игр с участием сборной России по хоккею намечен на 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперник команды Алексея Жамнова еще не определен: россиянам предстоит сыграть за выход в финал с победителем четвертьфинальной пары Швеция — Канада. Во втором полуфинале, который начнется в тот же день в 7:10, встретятся сборные Финляндии и Словакии.

Матч между Швецией и Канадой пройдет 16 февраля. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Российская сборная пробилась в полуфинал, одолев датчан. Отечественные хоккеисты победили со счетом 3:1. Словакия в своем полуфинале обыграла команду США, Финляндия сломила сопротивление Швейцарии.

Олимпиада продлится до 20 февраля. Мужская сборная России по хоккею — действующие чемпионы Игр.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину
Российский министр рассказал о невозможности запрета криптовалют
Находящийся в федеральном розыске мигрант сбежал из российской больницы
Россиянам дали советы по планированию поездок на фоне вспышки омикрон-штамма
Стрим Reuters с Майдана прервали после объявления о продаже гаража
Ургант пошутил над пятым временным ведущим КВН
Сборная России завоевала четыре медали за день на Олимпийских играх в Пекине
Бузова высказалась о своем возвращении во МХАТ
Женщина сбросила вес из-за обидного рисунка сына
«Тинькофф» запустил собственную ипотеку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.