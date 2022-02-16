Черное и Азовское моря попали в список районов с высоким уровнем риска

Лондонское агентство морского страхования LMA добавило украинские и российские воды в Черном и Азовском морях в список районов с высоким уровнем риска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на циркуляр компании.

Глава морского и авиационного отдела LMA Нил Робертс, представляющий интересы всех андеррайтинговых компаний, в интервью агентству Reuters подчеркнул, что «не предупредить рынок об этом сейчас и не дать ему возможность отреагировать было бы халатностью».

Он пояснил, что выпущенный циркуляр является предупредительным уведомлением для страховщиков и судовладельцев, чтобы они могли «должным образом оценить свои риски по мере их развития».

14 февраля Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщили, что получили официальное уведомление от страховщиков о прекращении страхования воздушных судов для полетов в воздушном пространстве Украины. Кроме того, страховщики предупредили, что с 15 февраля перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна.