Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Черное и Азовское моря попали в список районов с высоким уровнем риска

LMA добавило Черное и Азовское моряя в список районов с высоким уровнем риска

Фoто: The Ukrainian Naval Forces / Reuters

Лондонское агентство морского страхования LMA добавило украинские и российские воды в Черном и Азовском морях в список районов с высоким уровнем риска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на циркуляр компании.

Глава морского и авиационного отдела LMA Нил Робертс, представляющий интересы всех андеррайтинговых компаний, в интервью агентству Reuters подчеркнул, что «не предупредить рынок об этом сейчас и не дать ему возможность отреагировать было бы халатностью».

Он пояснил, что выпущенный циркуляр является предупредительным уведомлением для страховщиков и судовладельцев, чтобы они могли «должным образом оценить свои риски по мере их развития».

14 февраля Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщили, что получили официальное уведомление от страховщиков о прекращении страхования воздушных судов для полетов в воздушном пространстве Украины. Кроме того, страховщики предупредили, что с 15 февраля перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден обратился к гражданам России
Сенат США пообещал поддержать санкции против России из-за Украины
Захарова ответила на слова Байдена о готовности заплатить любую цену за свободу
В США заявили о неспособности Китая помочь России смягчить ущерб от санкций
Черное и Азовское моря попали в список районов с высоким уровнем риска
Женщина заработала 100 тысяч рублей на продаже грудного молока бодибилдерам
Псаки ответила на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО
Боинкен заявил о вероятной агрессии России на этой неделе
В США представили новый законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
Байден и Макрон обсудили переговоры с Путиным и Зеленским
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.