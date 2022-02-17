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На Украине завершили испытания ракет для вертолета Ми-8

Украинский ГНИИ ИС ВВТ завершил испытания комплекса с ракетами «Барьер-В» для Ми-8МСБ-В

Фото: странтица «Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации ОВТ» в Facebook

Испытания украинского комплекса с ракетами «Барьер-В» для вертолетов завершились. Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ИС ВВТ) выполнили более 30 пусков ракет. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на пресс-службу института.

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Опытный образец комплекса «524Р» испытывали в составе вертолета Ми-8МСБ-В. В ходе тестирования комплекса испытательная бригада ГНИИ ИС ВВТ осуществляла пуски ракет РК-2В противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Барьер-В» с расстояния более 6,5 километра. В пресс-службе отметили, что изделие соответствует требованиям заказчика.

Испытания комплекса стартовали в 2017 году. В состав новой системы вооружения входит прицельная станция ПМ-ЛКТ, бортовая аппаратура и ракеты Р-2В. Носителем ПТРК стал модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В.

ПТРК «Барьер-В» для вертолетов разработан на базе возимого комплекса «Барьер». Система воздушного базирования отличается от базовой версии удлиненной ракетой. Максимальная дальность стрельбы составляет 7,5 километра.

В сентябре издание Defence Express сообщило, что украинское предприятие готовит производство деталей фюзеляжа вертолетов МСБ-2 и МСБ-8.

В апреле глава Государственного киевского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» Олег Коростелев заявил, что Минобороны Украины не финансирует испытания систем управляемого вооружения.

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Даниил Иринин
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