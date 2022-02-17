Названа главная европейская жертва санкций против России

Прежде всего, возможные санкции против России нанесут удар по Западной Европе, а главной жертвой станет Германия, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«У ФРГ собственной добычи энергоресурсов нет практически никакой. Угледобыча сворачивалась, она противоречит зеленым установкам, и недаром там строился «Северный поток-2», который сейчас полностью заполнен газом и готов к эксплуатации. Стоит только дать лицензию, и 55 миллиардов кубометров газа будут ежегодно поступать в Европу, решив все проблемы, и ценовые в том числе», — отметил экономист.

По его словам, пострадает и вся Западная Европа, так как фактически лишена собственных источников энергии. Того, что она добывает, не хватает для внутреннего потребления: домашнего хозяйства и, прежде всего, промышленного сектора.

«Европа все-таки располагает не такими финансовыми ресурсами, как, допустим, США. У нее они более ограниченные, у нее менее значимые политические связи, да и технически достаточно сложно перебросить ей энергию. Это потребление из разных источников, они планировали из самых дальних уголков планеты, где хоть что-то добывается, доставить к себе. Мы понимаем, что это и логистика удлиняется, и транспортные расходы дорожают, и так далее. В Европе тут же возрастут цены на энергоносители. А цены — это инфляция, затруднения работы экономического механизма со всеми последствиями», — пояснил Беляев.

Энергетические проблемы приведут к затруднениям в производстве, которое отразится на партнерах Европы, например, Азии и Африке. На США, которые инициируют введение санкций при гипотетическом вторжении России на Украину, это отразится в меньшей степени, считает экономист. «США в известной мере находятся в более благоприятной ситуации, США имеют собственные источники энергии и возможности: финансовые и политические ресурсы, связи с Саудовской Аравией и другими поставщиками энергии», — отметил он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что возможные санкции против России будут иметь «глобальные последствия», так как могут повлиять на энергетические рынки.

