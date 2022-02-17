В Госдуме призвали западные СМИ перестать пиариться на российских олимпийцах

Заместитель председателя комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков призвал западные СМИ перестать пиариться на российских атлетах на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его слова передает РИА Новости.

«Я всегда считал, что в хорошем журналистском материале должно быть представлено несколько позиций, как минимум две. Почему-то у представителей СМИ из Норвегии, США, Швеции одна позиция: российские спортсмены не могут честно выиграть олимпийскую медаль», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что сборная России представлена на Играх великими и талантливейшими спортсменами, но иностранные журналисты постоянно обвиняют их в различных проступках. «Такое чувство, что журналисты зарубежных СМИ действуют по отлаженной схеме: хочешь, чтобы о тебе говорили, — придумай, в чем обвинить олимпийских чемпионов из России», — добавил Бурлаков.

11 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам. Она отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила глава федерации.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

