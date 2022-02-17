Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин высказался о хамстве на дорогах

Путин заявил о необходимости формировать в обществе неприятие безответственного вождения

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ситуация на российских дорогах стала лучше, однако в ДТП до сих пор гибнет много людей. Необходимо формировать в обществе неприятие безответственного вождения. Об этом высказался президент страны Владимир Путин на заседании коллегии МВД РФ, пишет ТАСС.

По его словам, подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, но «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше». Так, за минувший год было совершено на 3,1 процента меньше аварий, а число погибших и пострадавших сократилось на 5,8 и 4,2 процента. Однако, добавил глава государства, «в ДТП по-прежнему погибает много людей, и много детей, к сожалению».

В авариях, которые произошли по вине нетрезвых водителей, а также при наездах на пешеходов высока смертность. Необходимо продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах, заключил Путин.

Ранее глава государства описал смертность на дорогах в России фразой «как при военных действиях». По его утверждению, нужно продолжать соответствующую работу с сотрудниками правоохранительных органов и добиваться снижения смертности на дорогах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в эскалации конфликта
Кристина Асмус получила ожоги подмышек и оказалась в клинике
Олимпийская чемпионка ответила на слова Плющенко о завышенных оценках Валиевой
127-килограммовый мужчина похудел на 25 килограммов и раскрыл секрет успеха
Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в украинской части Донбасса
Приезжие ограбили дирижера Большого театра в Подмосковье
Кремль раскритиковал главу МИД Франции за искажение слов Путина о ДНР и ЛНР
Премьер Японии созвонился с Путиным
В Москве почти закончилось дорогое жилье
В Пентагоне заметили движение российских войск к границам Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.