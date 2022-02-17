Путин высказался о хамстве на дорогах

Ситуация на российских дорогах стала лучше, однако в ДТП до сих пор гибнет много людей. Необходимо формировать в обществе неприятие безответственного вождения. Об этом высказался президент страны Владимир Путин на заседании коллегии МВД РФ, пишет ТАСС.

По его словам, подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, но «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше». Так, за минувший год было совершено на 3,1 процента меньше аварий, а число погибших и пострадавших сократилось на 5,8 и 4,2 процента. Однако, добавил глава государства, «в ДТП по-прежнему погибает много людей, и много детей, к сожалению».

В авариях, которые произошли по вине нетрезвых водителей, а также при наездах на пешеходов высока смертность. Необходимо продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах, заключил Путин.

Ранее глава государства описал смертность на дорогах в России фразой «как при военных действиях». По его утверждению, нужно продолжать соответствующую работу с сотрудниками правоохранительных органов и добиваться снижения смертности на дорогах.