Популярный iPhone подешевел на треть

Популярный iPhone 2020 года выпуска заметно подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, аппарат с 64 гигабайтами встроенной памяти оказался доступен минимум за 55 тысяч рублей. На старте продаж девайс продавали за 80 тысяч рублей. Таким образом, стоимость iPhone 12 снизилась более чем на треть.

Указанный телефон до сих пор продается в интернет-магазине Apple и у партнеров компании. Здесь устройство в базовом исполнении можно приобрести за 65 тысяч рублей. Удешевление смартфона на отечественном рынке объясняют тем, что после анонса новой линейки — iPhone 13 — магазины начали снижать цену на старые модели.

Вместе с iPhone 12 подешевел и iPhone 12 mini. Компактный девайс, доступный на сайте Apple за 55 тысяч рублей, можно приобрести на российском рынке за 40-45 тысяч рублей.

Востребованный потребителями iPhone 12 был представлен в октябре 2020 года. Модель получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов.

В начале февраля журналисты обратили внимание, что iPhone 13 подешевел в России более чем на 15 процентов. Доступную за 60 тысяч рублей модель на старте продаж предлагали за 80 тысяч рублей.