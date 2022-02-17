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Названы преимущества Китая от конфликта России и Запада на Украине

Ученый Кашин назвал беспроигрышной для КНР ситуацию на востоке Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Действия России, связанные с жесткой дипломатией и продвижением своих условий в конфликтной ситуации на востоке Украины, будут иметь для Китая позитивный эффект. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКМЕИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин в разговоре с «Лентой.ру» назвал преимущества КНР от противостояния России и Запада.

По словам ученого, нынешняя ситуация, сложившаяся между Киевом и Москвой, в целом является для Пекина беспроигрышной, вне зависимости от исхода переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО. «Если Россия не добивается удовлетворения своих требований по гарантиям безопасности, то Европа превращается в очаг перманентной военной напряженности, к которому прикованы значительные военные силы США. Это идет вразрез со стратегией Вашингтона, пытающегося концентрировать свои ресурсы на Тихом Океане», — заявил эксперт.

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С другой стороны, отметил Кашин, удовлетворение Западом требований России по гарантиям безопасности создает «мощнейший прецедент» для использования его Китаем в политике в Азии. «То есть, если это удалось России, то Китай, у которого есть там [В Азии] гораздо больше рычагов влияния на ситуацию тем более может «улыбнуться счастье» и он может чего-то требовать», — заключил ученый.

Ранее Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом было сказано в совместном заявлении по итогам встречи президента России Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Согласно заявлению, Китай и Россия выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают организацию отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. Стороны также призывают Североатлантический альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

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Анжелика Бережная
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