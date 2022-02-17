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Спорт

Американская журналистка обесценила историческое достижение Трусовой

Американская журналистка Бреннан заявила, что тренер Тутберидзе находится под следствием
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Американская журналистка Кристин Бреннан в Twitter высказалась о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Бреннан обратила внимание на то, что Трусова второй после американца Нейтана Чена исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. «При восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», — обесценила достижение Трусовой она.

Ранее 17 февраля Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Она расположилась на втором месте, набрав 251,73 балла. Другая россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Третьей стала японка Каори Сакамото.

Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 17-летняя россиянка первой исполнила четверной лутц. На ее счету бронза чемпионата мира и две бронзовых медали первенства Европы.

Анастасия Борисова
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