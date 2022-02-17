В ООН призвали все стороны к сдержанности на фоне обстрелов в Донбассе

Организация объединенных наций (ООН) отметила нарушение режима прекращения огня в Донбассе и призывает все стороны конфликта проявить максимальную сдержанность на фоне обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

«Напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 года. Повсюду слышны спекуляции и обвинения в связи с возможным военным конфликтом», — заявила замгенсека, отметив крайнюю опасность сложившейся ситуации.

Ди Карло также обратила внимание, что практически нет никаких продвижений по урегулированию ситуации в части выполнения Минских соглашений. «Мы просто не можем принять даже возможность нового конфликта на Украине. В действительности мы сталкиваемся с испытанием», — заключила она.

Ранее в представительстве непризнанной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на линии разграничения в Донбассе. Обстрелы минами калибра 82 миллиметра велись из поселка Ленинское и Майорска.

Об эскалации конфликта также сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики. По их мнению, киевские силовики намеренно пытаются ухудшить ситуацию на линии соприкосновения.

На обстрелы в Донбассе отреагировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он предположил, что эскалация конфликта является попыткой России создать предлог для вторжения на Украину.

