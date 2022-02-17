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Назван новый способ получить дефицитную PlayStation 5

Sony объявила, что разыграет дефицитные консоли PlayStation 5

Фото: Shutterstock

Sony объявила о запуске конкурса, в рамках которого можно выиграть игровую приставку нового поколения. Об этом сообщается на сайте PlayStation.

Представители японской корпорации назвали конкурс Treat Codes одним из способов получить игровую консоль. Sony заявила, что будет публиковать во время культурных мировых событий в областях спорта, видеоигр, кино и музыки промокоды — всего 14 штук. «Каждый найденный код даст вам возможность принять участие в конкурсе и выиграть консоль PS5, а это значит: если вам удастся найти все коды, у вас будет 14 шансов на победу», — говорится в сообщении.

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В заметке Sony сообщается, что первые коды будут демонстрироваться уже на этой неделе — таким образом компания официально подтвердила проведение связанных с PS мероприятий до конца февраля. Найденные коды, с помощью которых можно будет выиграть дефицитную PS5, нужно будет ввести на сайте Sony до 21:00 по московскому времени 7 марта.

В акции могут принять участие жители Аргентины, Канады, Мексики, США, Чехии, России, Нидерландов, Саудовской Аравии, Словакии и других стран. «Для участия и победы покупать ничего не нужно», — подчеркнули организаторы Treat Codes.

PlayStation 5 остается дефицитной несмотря на то, что консоль появилась в продаже еще в ноябре 2020 года. В феврале аналитики Sony предсказали, что в первые месяцы 2022 года продажи PS5 могут снизиться из-за проблем на производстве, связанных с нехваткой компонентов.

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Андрей Ставицкий
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