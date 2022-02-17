Терапевт назвал опасный для жизни пульс

Пульс, превышающий 100 ударов в минуту при отсутствии волнения, может быть опасен, заявил терапевт Михаил Кобрянов, пишет «Прайм».

Врач рекомендовал пройти обследование для того, чтобы узнать причины появления тахикардии. Он объяснил, что при подобных проблемах делают электрокардиограмму (ЭКГ). Также показан суточный мониторинг по Холтеру и консультации врача-кардиолога по итогам этих обследований.

Если при учащенном сердцебиении у пациента случается обморок или наблюдается предобморочное состояние, его надо госпитализировать. Человек может чувствовать резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот. «Кроме того, медики наблюдают снижением систолического артериального давления ниже 100 миллиметров ртутного столба необходим вызов бригады скорой медицинской помощи», — назвал Кобрянов.

Врач посоветовал не употреблять кофеиносодержащих продуктов а также наладить режим сна и снизить избыточную массу тела.

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал о границах между нормальным и повышенным пульсом.