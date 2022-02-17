Американский фигурист рассказал о вине взрослых в допинговом скандале с Валиевой

Американский фигурист Адам Риппон поделился мнением о допинговом скандале с россиянкой Камилой Валиевой. Его слова передает Rolling Stone.

«Вся эта ситуация несправедлива и поразительна. Не думаю, что кто-то винит в произошедшем Камилу», — рассказал Риппон. Он отметил, что все очень злы из-за этого скандала.

Американец заявил, что больше всего его расстраивает тот факт, что Валиевой 15 лет. «Спортсменка в таком возрасте не будет самостоятельно принимать средства от сердца или ангины. Ей их будут давать взрослые. А это значит, что там рядом были взрослые, которые ее так подставили», — подчеркнул Риппон. Он добавил, что не удивится, если в дальнейшем выяснится, что Валиева даже не знала, что принимает.

Ранее стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета и допустил Валиеву до участия в личном первенстве Игр в Пекине.

